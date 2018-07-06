Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров в значительных, крупных и особо крупных размерах.

Соответствующий законопроект № 8543 был зарегистрирован в Верховной Раде 3 июля, но народные депутаты еще не поддержали включение этого проекта в повестку дня сессии.

Проектом предлагается определить, что контрабанда товаров считается совершенной в значительных размерах, если их стоимость в 500 и более раз превышает НМДГ, в крупных - в 2000 и более раз, в особо крупных - в 5000 и более раз.

За контрабанду в значительных размерах предлагают наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, за повторное совершение таких действий или контрабанду в крупных размерах - от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. За вышеуказанные действия, совершенные организованной группой или контрабанду в особо крупных размерах, предлагают лишать свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность исключительно за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации.

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