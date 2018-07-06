При рождении ребенка возобновят выдачу единовременной натуральной помощи "пакет малыша" или беби-бокс. Cоответствующий пилотный проектпланирует запустить Правительство в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Украины и Управлением ООН по обслуживанию проектов и Детским фондом ООН в сфере социальной защиты семей с детьми и поддержки развития ответственного родительства, передает Лига.

Ранее своим постановлением от 30 мая 2018 года № 427 Кабмин поддержал предложение Минсоцполитики о реализации проекта по соцзащите семей с детьми и поддержке развития ответственного родительства. Ведомство в свою очередь разработало проект во исполнение Государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года.

Документом предусмотрено предоставление такой помощи всем семьям, в которых родился ребенок. Выдавать "пакет малыша" будут во время выписки новорожденного ребенка из роддома, а комплектовать пакет в соответствии с перечнем товаров, определенным Минсоцполитики.

Стоимость "пакета малыша" без учета расходов на закупку товаров, работ и услуг, связанных с комплектацией пакетов и доставкой их в роддома, составляет не более 5 тыс. гривен.

"Пакет малыша" не предоставляется в случае отказа от новорожденного ребенка в роддоме, отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего нахождения ребенка в доме ребенка при учреждении исполнения наказаний, смерти ребенка в роддоме.

Кроме того, утвержден порядок финансирования местных бюджетов для предоставления указанной помощи за счет субвенции из госбюджета.

Как сообщала Страна, в России будут платить семьям до 200 долларов ежемесячно при рождении первенца.

Ранее мы писали, что подавать заявление на помощь при рождении ребенка теперь можно через интернет.