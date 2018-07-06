Народные депутаты собираются изменить порядок доведения до сведения населения принятых нормативно-правовых актов, с чем связано их вступление в силу, согласно Конституции Украины.

Сегодня, 5 июля, за основу был принят законопроект № 6518 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов".

Предполагается установить, что доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов осуществляется путем их:

официального обнародования (опубликования) в соответствии с законом государственными печатными средствами массовой информации и официальными печатными изданиями (официальными изданиями); освещения аудиовизуальными средствами массовой информации; размещения на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления; размещения иным способом, определенным законом.

Изменения предусмотрены в связи с разгосударствлением газет "Голос Украины" и "Урядовый курьер" без права их преобразования в официальные печатные издания. Поэтому и предлагается не распространять действие Закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" на эти газеты.

Также предусмотрено, что публикация законов и других актов Верховной Рады Украины в газете "Голос Украины" и далее будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета Министров будет осуществляться в газете "Урядовый курьер".

Кроме того, предусмотрено, что при выявлении несоответствия опубликованного закона делаются поправки в официальной электронной версии текста акта в базе данных "Законодательство Украины" на официальном веб-сайте Верховной Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что утвержден перечень газет, где будут публиковать информацию о розысках, повестках и процессуальные документы, а также о том, что говорится об Украине в докладе ОБСЕ о свободе слова.