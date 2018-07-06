В Украине вводится норма о недопущении установления временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте улиц и дорог.

Соответствующая норма содержится в новом ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Минрегионстоя.

Согласно новым ДБН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление:

  • дорожного ограждения и опор;
  • рекламных конструкций;
  • временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);
  • приямков от люков и дождеприемников;
  • лестницы и крыльца зданий и т.д.

Новый ДБН разработан на замену аналогичного ДБН 2001 года и распространяется на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт существующих улиц и дорог.

В Минрегионе также отмечают, что для урегулирования этого вопроса на уже построенных объектах необходима соответствующая законодательная и нормативно-правовая база.

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