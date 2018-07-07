Валютная неделя завершилась на позитивной ноте: 6 июля межбанк закрылся снижением курса доллара на 5 копеек - в рамках 26,30-26,32 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Основные потребители валюты скупились, потому на моменте даже образовался профицит СКВ, и с покупками выходил регулятор.

По оценкам казначеев, Нацбанк сегодня приобрел около $10 млн. в рамках 26,3170-26,32 грн./$, и хоть немного пополнил свои резервы, поредевшие после распродаж последних дней.

Кроме НБУ валюту приобретал Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ING Bank. А главными ее продавцами стали ПУМБ, Приватбанк и УкрСиббанк. Общий объем торгов сократился со вчерашних $442,36 млн. до $438,74 млн.

"Факторами влияния на сегодняшние курсовые тренды стала нормализация баланса спроса и предложения после календарных перекосов прошлой и нынешней недели, а также ситуативные интересы крупных игроков на фоне ощутимо увеличившейся гривневой ликвидности на банковских корсчетах", - прокомментировал ситуацию Куринной.

Финансисты уверяют, что на таком фоне не должно происходить сколько-нибудь серьезных курсовых раскачек.

"Скорее всего, в понедельник межбанк будет стартовать широко - в рамках 26,25-26,35 грн./$. Оснований для резких провалов курса пока не вижу. Но, думаю, что межбанк вполне может отойти к 26,30-26,32 грн./$, а может и чуть ниже", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И с ним согласились коллеги.

"В понедельник продолжится консолидация с возможным незначительным проседанием курса доллара от текущих значений", - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", накануне на межбанке загнали оленей. Почему курс доллара взлетел, а потом опустился.

Мы писали, что всего несколько дней назад курс гривни на межбанковском рынке Украины укрепился почти на восемь копеек.