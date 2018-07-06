Вместе с ростом числа безналичных расчетов, в Украине наблюдается высокий уровень случаев мошеннических операций с использованием платежных карт, сообщает НБУ.

В 2017 году объем безналичных операций с использованием платежных карт составил 835,0 млрд гривен, что на 46,1% больше по сравнению с 2016 годом, а количество таких операций составило 2300000000 шт., что на 27,7% больше чем в 2016 году.

В 2016 году в нашей стране зафиксированы 94,6 тысяч случаев мошенничества с платежными карточками на сумму в 177 200 000 грн, в 2017 году - 77,6 тысяч случаев на сумму в 163 700 000 грн соответственно.

Растет число обращений/жалоб граждан Украины относительно безосновательного списания со счетов, невозврат (или преднамеренный невозврат) средств на счета держателей платежных карточек: в 2016 году - 1007 обращений граждан, а в 2017 году уже 1287.

В связи с этим Нацбанк подготовил Рекомендации по вопросам предупреждения мошенничества с платежными картами и письмом от 4 июля 2018 года № 57-0009/36366 направил банкам Украины.

Прежде всего, для предупреждения преступлений с платежными картами банкам необходимо направлять усилия на максимальное информирование клиентов - держателей таких карт.

Особое внимание акцентируется на несообщении третьим лицам собственных персональных данных и реквизитов платежных карт (номер карты, ПИН-код, CVV2, срок действия, код (пароль), который приходит на телефон для подтверждения перевода/платежа), а также других персональных данных.

Подчеркивается необходимость держателям придерживаться правил безопасности, установленных банком-эмитентом, обновлять антивирусное программное обеспечение на персональном компьютере, постоянно контролировать движение средств на счете, своевременно информировать банк об утрате карты или несанкционированном списании по счету.

Принимая во внимание развитие электронной коммерции, клиентам банков целесообразно сохранять свой номер "финансового телефона", который может быть использован мошенниками для кражи средств, а в случае утраты - немедленно блокировать через заявку оператору мобильной связи.

Подразделениям банков, отвечающим за банковскую и информбезопасность, следует мониторить операции с использованием электронных платежных средств (их реквизитов) в режиме 24/7.

Банкам предписано во внутрибанковских правилах и договоре с клиентом учитывать возможность урегулирования нестандартных ситуаций в ходе осуществления операций с платежными картами.

Ранее "Страна" сообщала, как карточные мошенники залезают в карманы украинцев, а также о том, что данные бесконтакных карт можно украсть дистанционно.