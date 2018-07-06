3 ребенка погибли из-за обрушения плиты в недостроенном доме в Нежине Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно ему, в 16:20 пятницы спасатели получили информацию о том, что по ул. Борзнянский путь при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

Фото: dsns.gov.ua/

В настоящее время на месте происшествия работают 7 сотрудников ГосЧС, 2 единицы техники и автокран коммунального предприятия.

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