К украинским правоохранителям обратилась окружная прокуратура Варшавы. Ей понадобилась помощь в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП "Спецтехноэкспорт", которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает "УП".

Соответствующее обращение было в январе 2018 года.

Как сообщается, третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует производство о происхождении средств в размере минимум 32,6 миллионов злотых (почти 228 млн грн) на счете польского банка река S.A в Варшаве.

По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.

Владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited по данным OpenCorporates являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.

"Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в "Укрэксимбанке" и использовался государственным предприятием "Спецтехноэкспорт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016.

Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов.

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