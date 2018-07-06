НАК "Нафтогаз Украины" 6 июня подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром", сообщила пресс-служба украинской компании.

"Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.

В компании напоминают, что Стокгольмский арбитраж в решении от 28 февраля 2018 года отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа по процедурным причинам.

"В марте 2018 года "Нафтогаз" направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте", - резюмируют в компании.

Как сообщала "Страна", "Газпром" раскрыл данные о своих активах в Великобритании по иску "Нафтогаза".

Мы писали, что после огромной премии главе НАК Нафтогаз купили Cadillac в броне.

Ранее "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда.