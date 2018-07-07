Синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook карту дождей.

"По Киевской и соседних областях ходят локальные ливни и грозы", - написала она.

На карте видно, что области дождей (синие и красные участки) сосредоточены к востоку от Киева - щупальца дождя протянулись из Полтавской области, также дождливо в Черкасской и Винницкой областях.

Фото: facebook.com

Напомним, по сообщениям Украинского Гидрометцентра, влажная погода с локальными дождями охватит уже большую часть территории Украины. На выходных одну половину Украины будет заливать дождями, а другую - жечь солнце. И только в Крыму, на юге - в Николаевской и Одесской области, Запорожской, Луганской и Донецкой областях осадков не предвидится.

Как сообщала "Страна", мы сообщали, что синоптики предупреждают, что на территорию Украины надвигаются дожди.

Также мы писали, что синоптики обещают, что в пятницу в Украине потеплеет, но местами пройдут дожди.

Кроме того, в Украину возвращается тепло, дожди отступают. Карта погоды.