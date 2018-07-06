По делу о взрыве миномета "Молот" ищут виновных среди военных. Документ
На военном полигоне в Ровенской области во время учений разорвался миномет. Погибли четыре человека, еще несколько ранены.
Источник "Страны " в Минобороны передал нам справку, по которой во взрыве миномета "Молот" могут обвинить личный состав.
В справке №591 сообщается, что прокурором военной прокуратуры Ровенского гарнизона в ЕРДСУ внесено криминальное правонарушение по ч. 3 ст. 414 "Нарушение правил обращения с оружием..."
Фото: Cтрана.ua
Напомним, что причиной ЧП стал миномет "Молот" украинского производства. Президент Петр Порошенко запретил применение этих минометов до окончания расследования происшествия.
С момента начала испытаний - это не первое происшествие с участием "Молота".
В 2017 году было опубликовано видео, как "Молот" чуть не улетел при выстреле.
Как сообщала "Страна", в Военной прокуратуре Украины назвали две версии причин взрыва миномета на Ровенском полигоне.