На военном полигоне в Ровенской области во время учений разорвался миномет. Погибли четыре человека, еще несколько ранены.

Источник "Страны " в Минобороны передал нам справку, по которой во взрыве миномета "Молот" могут обвинить личный состав.

В справке №591 сообщается, что прокурором военной прокуратуры Ровенского гарнизона в ЕРДСУ внесено криминальное правонарушение по ч. 3 ст. 414 "Нарушение правил обращения с оружием..."

Фото: Cтрана.ua

Напомним, что причиной ЧП стал миномет "Молот" украинского производства. Президент Петр Порошенко запретил применение этих минометов до окончания расследования происшествия.

С момента начала испытаний - это не первое происшествие с участием "Молота".

В 2017 году было опубликовано видео, как "Молот" чуть не улетел при выстреле.

Как сообщала "Страна", в Военной прокуратуре Украины назвали две версии причин взрыва миномета на Ровенском полигоне.