В пятницу, 6 июля на стадионе в Нижнем Новгороде сборная Франции обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал Мундиаля в России - 2:0.

Французы с первых минут завладели мячом, создавая футбольные опасности у ворот Уругвая. Счет в матче открыл Рафаэль Варан.

На 40-й минуте первого тайма Антуан Гризманн подал со штрафного идеально на голову напарнику, который точно забил в дальний угол ворот Уругвая - 1:0.

После перерыва ситуация на поле не изменилась, французы продолжали контролировать игру. Уругвай играл без одного из двух своих ключевых игроков - Эдинсон Кавани получил травму в матче против Португалии.

На 61-й минуте сам Гризманн мощно пробил и курьезно забил. Мяч буквально вылетел из рук вратаря Уругвая Фернандо Муслеры - 2:0.

В полуфинале 10 июля в 21:00 французы сыграют с победителем пары Бразилия - Бельгия. Игру примет (Санкт-Петербург).

"Страна" вела онлайн-репортаж матча.

Видео: youtube.com/FIFATV

Можно вспомнить и все результаты уже сыгранных матчей чемпионата мира по футболу в России.