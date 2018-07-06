В субботу, 7 июля, и воскресенье, 8 июля, в Украине будет идеальная летняя погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кто хотел лета - вот! Идеальная температура воздуха, солнце, небо - хоть каждую минуту фотографируй, если летнего дождя еще нигде нет, то будет", - отметила она.

По словам Диденко, ночь на Ивана Купала ожидается теплой, +16...+21 градус. Дожди возможны на западе и севере страны, а также в Полтавской области.

"8 июля ночью дожди дойдут до южной части. Центральные области и восток - в основном в сухой погоде все выходные. Днем 8 июля локальные дожди снова - на западе и севере. Остальные территории - без существенных осадков. Температура воздуха +25+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов. В воскресенье на западе +19+24 градуса", - уточнила синоптик.

Она добавила, что ближайшей ночью в столице +15+16 градусов. В субботу днем и в воскресенье ожидается +25+27 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.

Фото: facebook.com

Как сообщала Страна, из-за непогоды в аэропорту Вены задерживаются рейсы Austrian Airlines, в том числе и на Киев.

Мы писали, что в Украине потеплеет, на юге обещают до +30 жары. Карта погоды.

Также мы писали, что спасатели предупредили, какие регионы Украины ждут шквалы и грозы в ночь на Ивана Купала.