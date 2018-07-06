Перед выборами-2019 журналисты должны быть уверены, что к власти не придут политики, которые голосовали за законы, сужающие свободу слова.

Об этом на Донбасс Медиа Форуме-2018, который сегодня открылся в Харькове, заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

По его мнению, "в избирательный период политикам нужно "навязывать" вопросы по защите прав журналистов".

"После Революции Достоинства все в восторге говорили, что к власти наконец пришли демократические силы. Но сейчас мы все чаще видим, что политики генерируют определенные атаки на СМИ. Поэтому ради собственной защиты мы должны спрашивать у политиков, которые стремятся прийти к власти, как они поддерживают свободу слова, почему голосуют за сомнительные законы, какие сейчас есть проблемы с правами журналистов и прочее.

Это, прежде всего, нужно, чтобы мы не очаровывались и понимали, будет ли в дальнейшем в Верховной Раде Комитет по свободе слова или Комитет информационной политики. Ведь по факту в нашей стране не хватает вот такого Комитета по защите журналистов", - заявил глава НСЖУ.

"Украинские политики воспитаны в духе "победитель получает все", поэтому одной из жертв такой победы может стать свобода слова в Украине", - опасается правозащитник.

По его словам, сейчас в медийном пространстве внедряется много изменений, вызванных конфликтом с Россией. "Но если депутаты будут специализироваться на блокировании агрессора, кто же будет защищать свободу слова в Украине?", - спросил Томиленко.

Он также предложил журналистскому сообществу пролоббировать усилия по проведению парламентских слушаний по свободе слова.

"Национальный союз журналистов Украины неоднократно призывал политиков проголосовать за проведение слушаний. Но депутатам до сих пор не хватает сил собрать 226 голосов - зато ради принятия позорного закона, который фактически уничтожает свободу слова в Интернете, политики проявили неслыханную сплоченность", - отмечает Томиленко.

Проведение слушаний по вопросам свободы слова и физической безопасности журналистов давно назрело - в НСЖУ заявляют о десятках нападений на журналистов как национальных медиа, так и небольших региональных изданий. "Зато примеров справедливого наказания виновных в агрессии по журналистов нет", - констатирует Сергей Томиленко.

Тема Донбасс Медиа-форума - новые вызовы и возможности, с которыми сталкиваются региональные СМИ. Обсуждается обеспечение независимости СМИ во время выборов, восстановление доверия жителей Донбасса к СМИ, практика журналистских расследований, освещение проблем меньшинств и другие.

Количество участников мероприятия превышает 400 человек.

Как сообщалось, за три месяца в Украине 22 раза нападали на журналистов.

В НСЖУ также заявляли, что власть спекулирует на теме войны и не реагирует на расследования о коррупции.