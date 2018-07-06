В Приватбанке намерены вернуть своим клиентам возможность смс-уведомлений через мобильных операторов по всем без исключения карточным операциям. Функцию планируется перезапустить до конца июля и сделать платной.

Об этом передает UBR со ссылкой на пресс-службу госбанка.

Клиенты смогут получать смс о каждой транзакции вне зависимости от ее размера, но должны будут их самостоятельно оплачивать.

Ежемесячная стоимость услуги смс-оповещения должна составить не более 5 грн.

При этом сервис останется бесплатным для социальных карточек - пенсионных и детских. Их вообще не коснулись недавние нововведения финучреждения.

С 1 июля 2018 года Приватбанк перестал отправлять смс-сообщения мобильных операторов по карточным операциям на сумму до 1000 грн. Людям, желающим знать о таких проводках предложили переключится на Viber и мобильное приложение Приват-24.

Эта новость вызвала живое обсуждение с соцсетях. Близко к сердцу ее восприняли владельцы недорогих телефонов, не поддерживающих интернет, и не способных подключиться к мессенджеру и банковскому приложению. Они опасались мошеннических нападок на свои счета, и невозможности им противостоять из-за отсутствия уведомлений от банка. Хотя там и отрицали серьезную угрозу.

"Если у человека нет смартфона, на котором можно установить мобильное приложение Приват24 или мессенджер Viber, и он опасается взлома своего счета и краж небольших сумм, то может активнее пользоваться лимитами. Например, на покупки в интернете. Хотя, считаю, что после запуска 3D Secure покупки в Сети стали намного безопаснее. Человек делает покупки, вводя получаемый на телефон код. Если приобретения происходят в интернет-магазине, где 3D Secure не работает и со счета в итоге бесследно пропадают деньги, то клиенту нужно обратиться в банк, и он сможет получить компенсацию", - сказала в четверг, 6 июля пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Как сообщала "Страна", банки начали массово блокировать счета украинцев.

"Вчера мне пришло уведомление о том, что моя карта Укргазбанка заблокирована. Я подумала, что это мошенники, и перезвонила в банк. Но там мне сказали, что карту заблокировал банк, а мне, чтобы продолжить пользоваться счетом или снять деньги, необходимо прийти с документами в отделение. Это при том, что я оформляла карту два месяца назад и никаких сообщений не приходило", - рассказывает клиент Укргазбанка Валерия Ионова.

Отметим, что российского блогера Тверского обвинили в массовом "разводе" украинских девушек на деньги.