В Украину возвращаются два украинских моряка, задержанных ранее в Индонезии, сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал он на своей странице в микроблоге twitter в пятницу.

Фото: twitter.com/vasylkyrylych

Как сообщала "Страна", ранее в Украину вернулись моряки, которые на полтора года "застряли" в Греции. Это 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции.

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