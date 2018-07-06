На выходных одну половину Украины будет заливать дождями, а другую - жечь солнце. По сообщениям Украинского Гидрометцентра, влажная погода с локальными дождями охватит уже большую часть территории Украины.

И только в Крыму, на юге - в Николаевской и Одесской области, Запорожской, Луганской и Донецкой областях осадков не предвидится. К тому же во всех областях потеплеет на 2-4 градуса, ожидается +25… +30 градусов. В Донецкой и Запорожской областях вероятно повышение температуры до +32 градусов.

На Западе +24...+27 градусов, на Востоке +27...+31, на Севере +25...+27, на Юге страны +27...+31 градусов, а в центральной части столбик термометра указывает +25...+27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.

Фото: meteo.gov.ua/

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