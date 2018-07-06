Защитник бразильского футбольного клуба "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей перейдет в киевское "Динамо".

Он станет вторым представителем известной футболом и карнавалом латиноамериканской страны, переехавшим в Киев в летнее трансферное окно.

За 25-летнего бразильца заплатят 5 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет, передает Globo Esporte.

Ожидается, что защитник в ближайшее время отправится в Киев.

Этот сезон Сидклей проводит в аренде за "Коринтианс", которые ранее предлагали за него 3 млн евро. Он сыграл в 24 матчах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Практически всю карьеру Сидклей провел в "Атлетико Паранаэнсе". За профессиональную карьеру он сыграл 173 матча, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач. Сидклей преимущественно играет слева в защите, но также может закрыть фланги в полузащите.

Как сообщала "Страна", Евгений Хачериди поставил подпись под контрактом с греческим ПАОК. Греки предложили ему годовую зарплату в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что игроки Динамо вышли из отпуска и провели первую тренировку.