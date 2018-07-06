Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,32 грн/$1 с 26,36 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,31-26,33 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,316 грн/$1 с 26,4298 грн/$1. Торговый оборот составил $438,74 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $442,36 млн.

Как сообщала "Страна", на межбанке загнали оленей - почему курс доллара взлетел, а потом опустился.

Напомним, курс НБУ на 6 июля - евро подорожал на 16 копеек, а доллар незначительно просел.

Мы писали, что Нацбанк с научной точки зрения объяснил, почему гривна обесценилась в 14 раз.