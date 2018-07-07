В субботу, 7 июля, за место в полуфинале ЧМ-2018 сражаются сборные Швеции и Англии. Последняя встреча англичан и шведов на чемпионате мира FIFA состоялась 12 лет назад. В 2006 году матч в Кельне завершился вничью 2:2.

"Страна" ведет текстовый онлайн поединка Швеция-Англия.

18.04 Опасный удар головой, Пикфорд вытащил из левого угла.

18.00 Второй тайм. Швеция пошла вперед.

17.46 Все, свисток. Перерыв. Надо передохнуть. Рахим Стерлинг конечно же зажег в конце тайма. Манчестер Сити может гордиться своим хавбеком.

17.45 Черт возьми, опять Стерлинг. Снова прорыв в штрафную! Но угловой.

17.43 И снова Стерлинг, и снова метеор... На ходу прошел по центру, защиту не заметил, пробил, но оффсайд.

17.40 Стерлинг промчался метеором по левому флангу, отдал передачу, но шведы смогли ликвидировать угрозу. Мяч вынесен.

17.36 Если викинги хотят выйти в полуфинал, то как они это собираются сделать? Длинные передачи все блокируются, комбинаций нет, удача что ли...

17.34 Англия после забитого гола просто взяла мяч под контроль, им некуда спешить!

17.30 Гол. Магуайр забил головой после корнера. Англия впереди 1 - 0.

Фото: fifa.com

17.28 Вау... Суматоха в штрафной шведов мяч метался и по земле и в воздухе, и... Ничего. Угловой.

17.25 У викингов неплохие шансы на контратаки, Англия висит на их половине, но пару перспективных моментов шведы с блеском профукали.

17.21 Джентльмены запрягали долгонько, но верно, похоже. Все на половине поля шведов. Стерлинг, к примеру, делал подачу, но попал в руку Форсберга. Пенальти не будет!

17.18 А вот и Гарри Кейн в деле. Стерлинг пробежал метров 40, выдал пас на капитана, но удар Кейна прошел в сантиметрах от штанги.



17.17 Тойвонен едва не затоптал Алли в его же штрафной.

17.15 Отличная контратака у Швеции... Началась... Но закончилась ничем у штрафной англичан. Удар Форсберга заблокировали.

17.13 Такое ощущение, что обе команды согласны прямо здесь и сейчас на серию пенальти.

17.09 По первым минутам ясно, что игра будет вязкой. По крайней мере до первого гола - хоть туда, хоть сюда. Цена ошибки высока...

17.06 А вот и полумомент у англичан. На передачу в штрафную никто не отозвался. Гарри Кейн явно не успевал...

17.02 Начало сумбурненькое. Мяч летает от штрафной до штрафной, без особых угроз.

17.00 С Богом. Понеслось... Викинги разыграли мяч.

16.56 Гимны отзвучали, ждем начала игры.

16:37 Тренер Швеции Янне Андерссон с чашкой кофе.

16:34 Шведские фанаты в Самаре. Сегодня здесь тепло и солнечно - плюс 26 градусов.

16:32 Видео матча Швеция - Англия, снятое FIFA специально к матчу.

16:30 Защитник Швеции сегодня пропускает матч. Ранее Микаэль Лустиг был дисквалифицирован.

16:25 Что до прогнозов, то футбольные эксперты отдают легкое предпочтение сборной Англии. Но в целом придерживаются версии, что без послематчевых пенальти дело не обойдется.

16:23 Англия и Швеция встречались на Мундиале четыре раза. И каждый раз играли вничью.

16:18 Англичане уже на поле. Разминаются перед матчем, до которого осталось меньше часа.

16:15 Шведы поют перед игрой с англичанами.

Микаэль Лустиг и Йон Гвидетти с песней едут на игру с Англией#SWE vs #ENG pic.twitter.com/V6wA4HfwxX — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 7 июля 2018 г.

16:11 Сборная Англии (тогда во главе с Дэвидом Бэкхемом) в последний раз была в четвертьфинале ЧМ 12 лет назад - в 2006 году, но проиграла по пенальти Португалии.

16:09 В Швеции - приподнятое настроение. Их команду футболные успехи не баловали, и так далеко в Чемпионатах мира шведы давно не заходили. В местной прессе называют эту игру ключевой.

16:05 Англичане традиционно будут играть в красном. Впервые они вышли в составе сборной в этой форме в 1972 году, когда играли с Шотландией. Эмблема на футболке - три льва. А раньше были три леопарда.

Вот, как выглядит британская форма.

16:01 Объявлены стартовые составы команд.

15.00 Златан Воин, Златан Лев, великий Ибрагимович перед матчем поспорил не с менее гламурным Дэвидом Бэкхемом на исход поединка.

"Хай, Дэвид! Если победит Англия, я оплачу тебе ужин в любом ресторане мира. Если же выиграет Швеция, ты купишь мне все, что я захочу, в магазине IKEA", - ненавязчиво Ибрагимович упомянул торговую марку.

Бекхэм ему ответил, как и подобает джентльмену: "Если победит Швеция, я свожу тебя в IKEA и куплю любую вещь, которая понадобится в твоем новом доме в Лос-Анджелесе. Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты пришел на ее матч на "Уэмбли" в ее футболке и в перерыве игры насладился рыбой и картошкой фри".

Фото: instagram.com