Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подтвердил задержание подозреваемого в убийстве полицейского Дмитрия Глушака, которое произошло накануне в Киеве; сейчас с ним работают следователи.

"Следователю доставили лицо, которое криминальная полиция обоснованно подозревает в убийстве работника полиции. Преступление совершено вчера в столице. Это гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права", - цитирует Князева пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в пятницу.

Глава Нацполиции еще раз выразил соболезнования семье погибшего офицера и отметил, что Глушак был одним из лучших и высококвалифицированных работников полиции.

Как сообщалось, 5 июля днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Тело в салоне легкового автомобиля обнаружила прохожая и позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу. Мы писали, что стали известны фамилия и должность застреленного в Киеве полицейского.

Также стало известно, что появились первые подробности с места убийства полицейского в Киеве.

Мы сообщали, что появились фото и видео с места убийства полицейского в Киеве.