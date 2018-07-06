Закон "О валюте и валютных операциях" (№2473-VIII) опубликован в пятничном выпуске парламентского издания "Голос Украины" и будет введен в действие 7 февраля 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

"Этот закон вступает в силу в день, следующий за днем его обнародования, и вводится в действие через семь месяцев после вступления в силу", - указанно в переходных положениях.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня 2018 года приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте и валютных операциях".

Президент Петр Порошенко подписал документ 4 июля.

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора - "разрешено все, что прямо не запрещено". Он призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

Ранее "Страна" писала о том, что опрос показал, какой валюте украинцы доверяют больше всего.

Также мы разбирались в том, зачем и для кого на самом деле написан новый закон о валюте.