Россия ввела дополнительную пошлину на ряд американских товаров в ответ на подобные действия Штатов. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о пошлине в размере от 25% до 40% на ряд товаров США, аналоги которых производятся в России. Такие действия введены как компенсация пошлин Соединенных Штатов.

"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537 600 000 долларов. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на этом этапе позволит компенсировать только часть ущерба - 87600000 долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - сказал министр экономики России Максим Орешкин.

Пошлинами будут облагаться такие товары, как некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и для бурения горных пород. Также пошлина вводится на оптоволокно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлины в 25% на импортную сталь и 10% на алюминий.

Как сообщала "Страна", в торговой войне США и Китая стороны обменялись ударами пошлин.

Мы писали, что ЕС пригрозил Трампу тем, что новые пошлины на авто могут выйти для США в $294 млрд.

Также Россия обжаловала в ВТО американские пошлины на сталь и алюминий.