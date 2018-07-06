В Вооруженных Силах Украины, на сегодняшний день, нет альтернативы скандальным минометам М-120-15 "Молот". При этом именно их неисправность называется одной из причин трагедии с военнослужащими на Ровненском полигоне.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Также он порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.

Как сообщалось, 6 июля в 05.55 на территории Ривненского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из частей огневой задачи относительно уничтожения условного противника с ведением огня минометной батареи из закрытой огневой позиции случился взрыв мины в канале ствола миномета. Вследствие этого трое военнослужащих погибли и девятеро получили ранения разной степени тяжести.

На данный момент проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что повлекло гибель и телесные повреждения нескольких лиц.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии и принять исчерпывающие меры для того, чтобы в дальнейшем не допустить подобной трагедии. Глава государства также поручил до завершения расследования миномет, с которым произошел инцидент, на учениях не применять.

По данным журналистов, речь идет об отечественном миномете "Молот".

Как известно, 25 июля 2016 года на Широколановском полигоне на Николаевщине также произошла трагедия во время стрельб из 120-мм миномета "Молот" - снаряд застрял в стволе и взорвался. В итоге погиб один военный, а еще 10 были ранены.

Начальник вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов тогда заявлял, что причина взрыва миномета не была связана с техническим состоянием миномета. По его данным, заряжена была одна мина, которая оказалась неисправной. Шевцов также заявлял, что во время государственных испытаний миномет "Молот" осуществил более 2 тыс. выстрелов, а ресурс ствола - не менее 6 тыс. выстрелов.

Производитель миномета М-120-15 "Молот" - ПАО "Завод "Маяк", который входит в состав ГК "Укроборонпром". Как заявляли в концерне, предприятие имеет систему контроля качества ISO 9000, которая позволяет полностью контролировать качество продукции на всех этапах производства. Дополнительно выпуск комплектующих и самого миномета контролируют представители военного представительства Министерства обороны Украины.

Главный инженер завода Валерий Синицын в августе 2016 года сообщал, что, в отличие от советского образца, украинский миномет изготовляется из новейших сплавов, и разрабатывался он исключительно конструкторами завода.

Первую партию минометов 120-го калибра М120-15 "Молот" украинским военным ПАО "Завод Маяк" отгрузил 3 марта 2016 года. Миномет, который изготовляется в соответствии со стандартами НАТО, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии.

25 июля 2017 года сайт Укроборонпрома сообщал, что уже были выработаны более 400 единиц минометов "Молот".

Впервые "Молот" представили в рамках XII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2015".

Согласно ТТХ на сайте завода "Маяк", вес миномета М120-15 "Молот" в боевом положении - 210 кг, скорострельность - 12 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы - 7800 м. Миномет являет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание проводится из дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания и прицел типа МПМ-44М. Назначение: для поражения навесным огнем живой силы противника и разрушения полевых укреплений.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", украинская армия потеряла практически все советские минометы в ходе АТО.

"В ходе боевых действий практически весь арсенал минометов был потерян. Военные части, которые вышли на восстановление боеспособности на полигоны, имеют минометы, которые исчерпали свой ресурс", - сообщил генерал-майор Николай Шевцов.

Напомним, что известно о трагедии на ровенском военном полигоне.