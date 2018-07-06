Ночь на Ивана Купала обещает быть неспокойной. Грозы и шквалы до конца суток 6 июля ожидаются в западных областях Украины, а 7 июля - в большинстве областей страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 6 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, 7 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, днем и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что июль в Украине начнется грозами, шквальным ветром и похолоданием, а также о том, что синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину дожди и грозы.