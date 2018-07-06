Сотрудники Военной прокуратуры Украины рассматривают две версии трагедии на Ровенском полигоне - нарушение военнослужащими правил безопасности и плохое техническое состояние миномета.

Об этом шла речь на брифинге в Киеве, передает "РадиоТрек".

"Главный Военный прокурор Ривненщины Юрий Табаков озвучил только на брифинге две версии гибели военнослужащих. Это нарушение военнослужащими правил безопасности и плохое техническое состояние миномета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители оперативного командования "Запад" подтвердили, что капитан и два солдата погибли от разрыва мины в канале ствола 120-миллиметрового миномета "Молот".

Из девяти раненых шестеро находятся в Ривненском военном госпитале, трое - во Львовском. Все пострадавшие контрактники были опытными бойцами.

Обучение контрактников этой бригады на этом закончились. Далее они отправляются в зону действия ООС.

Сейчас на полигоне ждут группу реагирования во главе с заместителем министра обороны.

Как сообщал Укринформ, министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование в связи со взрывом миномета на Ривненском полигоне, в результате которого трое военных погибли и девять пострадали. Сейчас основной версией является нарушение мер безопасности.

В пятницу, 6 июля, на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета погибли трое военнослужащих. Еще девять ранены. Учения пока приостановлены.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких лиц).

В Закарпатской области в субботу объявлен день траура в связи с гибелью бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода. На Ривненщине траур объявлен сегодня, в пятницу.

Как сообщала "Страна", стали известны имена погибших на Ровенском полигоне.

Капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.

Солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.

Солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.

Напомним, что известно о новом миномете "Молот", который запретили после гибели военных на Ровенщине.