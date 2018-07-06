Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому сообщили второе подозрение - в незаконном хранении оружия.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган .

"Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины ", - сообщила она.

По словам Сарган, в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели "FN Browning M1906".

Директора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского подозревают в госизмене. Его задержали 15 мая в Киеве.

На недавней конференции ОБСЕ представитель организации по свободе слова Арлем Дезир высказал обеспокоенность арестом Вышинского и назвал это преследованием.