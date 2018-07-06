Суд запретил любые проверки вынужденных переселенцев по месту регистрации
Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабмина, обязывающие внутренне перемещенных лиц проходить проверки. Тем самым он фактически признал такие процедуры незаконными. Решение датировано 4 июля 2018 года.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), передают Факты.
"С учетом требований части 2 статьи 19 Конституции Украины, это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни какие-либо учреждения, организации, предприятия, начиная с 5 июля 2018 не вправе проводить проверки переселенцев", - прокомментировал данное решение юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев.
В УХСПЧ признали, что в июне 2016 года Кабмин усложнил порядок получения пенсий переселенцами. Нормативные акты сделали невозможным получение как пенсий, так и материальной помощи лицами, не прошедшими проверку. Суть проверки состояла в том, что представители органов соцзащиты должны были прийти к переселенцам домой и составить акт о факте наличия лица по месту его регистрации.
"Нормативные акты фактически сделали невозможным передвижение переселенцев, в том числе пребывание их за рубежом, прикрепили их к месту регистрации. В итоге, многие переселенцы-пенсионеры лишились пенсий, заработанных многолетним трудом, уплачивая средства в Пенсионный фонд Украины", - отмечают в УХСПЧ.
Отменить законодательные акты, связывающие регистрацию переселенцев и социальные выплаты, призывали и другие международные правозащитные институты, в том числе, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Парламентская ассамблея Совета Европы.
В суде указанные постановления Кабмина опротестовал "Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан". Он подал иск от имени пенсионера-переселенца, бывшего председателя УХСПЧ Николая Козырева. Представлял интересы истца адвокат Евгений Чекарев. Окружной административный суд города Киева 26 июня 2017 года удовлетворил иск и отменил нормативные акты Кабмина. Правительство подало апелляционную жалобу, но суд ее не поддержал.
"Своим постановлением от 4 июля 2018 Киевский апелляционный административный суд оставил эту жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений. Решение апелляционного суда вступило в законную силу", - подчеркнул Чекарев.
Напомним, ранее социсследования показали, что среди внутренне перемещенных лиц 36,7% мужчин и 36,5% женщин планируют вернуться домой на Донбасс после окончания боевых действий и урегулирования военного конфликта.
Как сообщала "Страна", у Порошенко внезапно предложили вернуть пенсии невыездным жителям "ЛДНР" и упростить получение для остальных.
Напомним, что в июле в Украине начнется вторая волна подачи медицинских деклараций.