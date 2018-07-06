Киевский апелляционный административный суд отменил нормативные акты Кабмина, обязывающие внутренне перемещенных лиц проходить проверки. Тем самым он фактически признал такие процедуры незаконными. Решение датировано 4 июля 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), передают Факты.

"С учетом требований части 2 статьи 19 Конституции Украины, это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни какие-либо учреждения, организации, предприятия, начиная с 5 июля 2018 не вправе проводить проверки переселенцев", - прокомментировал данное решение юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев.

В УХСПЧ признали, что в июне 2016 года Кабмин усложнил порядок получения пенсий переселенцами. Нормативные акты сделали невозможным получение как пенсий, так и материальной помощи лицами, не прошедшими проверку. Суть проверки состояла в том, что представители органов соцзащиты должны были прийти к переселенцам домой и составить акт о факте наличия лица по месту его регистрации.

"Нормативные акты фактически сделали невозможным передвижение переселенцев, в том числе пребывание их за рубежом, прикрепили их к месту регистрации. В итоге, многие переселенцы-пенсионеры лишились пенсий, заработанных многолетним трудом, уплачивая средства в Пенсионный фонд Украины", - отмечают в УХСПЧ.

Отменить законодательные акты, связывающие регистрацию переселенцев и социальные выплаты, призывали и другие международные правозащитные институты, в том числе, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Парламентская ассамблея Совета Европы.

В суде указанные постановления Кабмина опротестовал "Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан". Он подал иск от имени пенсионера-переселенца, бывшего председателя УХСПЧ Николая Козырева. Представлял интересы истца адвокат Евгений Чекарев. Окружной административный суд города Киева 26 июня 2017 года удовлетворил иск и отменил нормативные акты Кабмина. Правительство подало апелляционную жалобу, но суд ее не поддержал.

"Своим постановлением от 4 июля 2018 Киевский апелляционный административный суд оставил эту жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений. Решение апелляционного суда вступило в законную силу", - подчеркнул Чекарев.

Напомним, ранее социсследования показали, что среди внутренне перемещенных лиц 36,7% мужчин и 36,5% женщин планируют вернуться домой на Донбасс после окончания боевых действий и урегулирования военного конфликта.

Как сообщала "Страна", у Порошенко внезапно предложили вернуть пенсии невыездным жителям "ЛДНР" и упростить получение для остальных.

Напомним, что в июле в Украине начнется вторая волна подачи медицинских деклараций.