На следующий день после убийства полковника полиции в Киеве стали известны три версии случившегося - две официальных и одна неофициальная.

Как рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, отрабатываются несколько основных рабочих версий. Одна из них - убийство связанное с его служебными обязанностями. Вторая - убийство с целью ограбления, - пишут "Факты".

По данным издания, на месте преступления правоохранители говорили о том, что у убитого пропал мобильный телефон и золотая цепочка. Якобы убитый полицейский должен был совершить обмен золота, пока неизвестно в оперативных или личных целях, но что-то пошло не так, и неизвестный выпустил в него две пули. Официально эту информацию в полиции не комментируют.

Третью версию "Информатору" сообщил источник в полиции. Якобы полицейский мог торговать прослушкой и пользовался служебным положением для дополнительного заработка.

По данным собеседника издания, Дмитрий Глушак занимался отслеживанием и прослушкой телефонов и мог продавать свои услуги различным влиятельным людям. В день убийства он должен был встретиться с одним из заказчиков, который решил не платить за услуги и застрелил полицейского.

Фото: fakty.ua

Напомним, что 5 июля в Киеве застрелили мужчину в машине на улице Щусева. Позже выяснилось, что он был заместителем начальника Департамента оперативно-технических мероприятия полиции. Полковника Дмитрия Глушака застрелили недалеко от места, где он работал.

Утром 6 июля полиция задержала предполагаемых убийц. Задержанные ранее были неоднократно судимы. Основная версия случившегося - разбой.