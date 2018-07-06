В Литве участковый суд Вильнюса вынес оправдательный приговор старшему специалисту отдела общественного порядка городского самоуправления Дарюса Келу. Его обвиняли в "разжигании ненависти к российскому народу".

Речь идет о нескольких комментариях чиновника в Сети, передает Delfi.

Например, комментируя статью о российских военных учениях в Калининградской области, он заявил, что Россия является "врагом Литвы и всего мира, страной бедности, голода и неудачников, которая будет уничтожена".

Также он оставил комментарий о событиях на Донбассе.

Судья Робертас Райнис, основываясь на выводах специалистов о том, что основная часть комментариев была направлена не против российского народа, а лишь его части - военных, совершающих преступные деяния, признал его невиновным.

"В публичном пространстве всеми признано, что РФ оккупировала и аннексировала территорию другого, Украинского государства - Крымский полуостров, организовала и участвовала в вооруженном конфликте на территории Восточной Украины, за что против нее применяются политические и экономические санкции", - говорится в постановлении суда.

Там также отмечается, что Россия осуществляет агрессивную политику в отношении других государств.

"Пропагандирует российский шовинизм, угрожает вооруженными конфликтами соседним государствам. Президент Литовской Республики назвала РФ государством с признаками террористической организации, политологи называют ее страной с признаками "мягкого фашизма", а действия в Украине называются преступными", - заявил суд.

Оправдательный приговор Келу не является окончательным и может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.

Как сообщала "Страна", СБУ поддержала закон о внесудебной блокировке сайтов и тотальному интернет-контролю.

Отметим, что в Одессе полицейского отстранили от службы за негативный комментарий в соцсети по Евромайдану.