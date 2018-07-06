В пятницу, 6 июля, в Киеве националисты из "Сiчи" и "Сокiла" устроили акцию на территории торгового центра Ocean Plaza.

Об этом в фейсбуке сообщил пользователь Дмитро Сиркович.

"Акция против российского бизнеса в Украине", - написал он.

По словам активистов, они вышли с протестом к торговому центру, который принадлежит российской компании "ТПС Недвижимость", контролируемой в том числе дочерью Аркадия Ротенберга, Лилией.

Участники акции окружили здание популярного торгового центра, зажгли файеры, а на двери и окна "Оушен Плазы" обклеили наклейками и "покрасили" из баллончиков.

Видео: facebook.com/Дмитро Сіркович

Как сообщала "Страна", радикалы С-14 и "Азова" пытались штурмовать берег в Конча-Заспе, но их скрутила полиция.

Отметим, что в Киеве националисты С-14 избили замглавы оппозиционной партии "Розумна сила".