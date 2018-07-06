В пятницу, утром 6 июля к министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику пришли якобы "пьяные" шахтеры. Люди, перед которыми имеется многомиллионная задолженность по зарплате, пришли на переговоры вместе с главой профсоюза.

Об этом заявил Насалик во время выступления в Верховной Раде, передает УНИАН.

"Сегодня утром ко мне пришли шахтеры во главе с Волынцом (Михаилом, главой Независимого профсоюза горняков Украины - Прим.Ред.). Обидно, что некоторые представители шахтеров пришли выпившие. Более того, я попросил, чтобы приехали соответствующие органы и сняли показания. Они попросили, чтобы и министр прошел эти испытания, министр прошел, а люди отказались. Я бы очень попросил профсоюзы, чтобы люди приходили без пьяного угара", - заявил министр.

По его словам, Минэнерго уже работает над распределением 320 млн грн на погашение задолженности по зарплатам шахтеров. Также он пообещал, что до конца года будет выделено еще 1,4 млн грн, чтобы полностью рассчитаться с горняками.

Как сообщала "Страна", под Радой сотни шахтеров требуют пересмотра финансирования угольной отрасли. По словам митингующих, они приехали с Донбасса, Волыни и Львовщины.

Напомним, что горняка шахты "Нововолынская" забрали в больницу после подземной забастовки. У него началось кровотечение.