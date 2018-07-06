Экс-нардеп Александр Ржавский во время пресс-конференции в Киеве обнародовал фото с места убийства его старшего сына Дмитрия.

Об этом сообщает ТСН.

По словам Ржавского, в небольшом производственном помещении, которое принадлежало его сыну, все было залито кровью. А у Дмитрия были глубокие порезы на шее и на предплечьях, и было понятно, что при таких ранений кровь била фонтаном.

"Его убийство было похоже на очень жестокую казнь ... Все залито кровью в разных местах. Стоит ведро наполовину с водой и кровью. Помещение размером где-то 6 на 8, и очень много крови по разным местам", - говорит Ржавский.

Фото: tsn.ua

По словам бывшего парламентария, он знал, что сыну угрожали. Угрозы поступали во время личных встреч с человеком, которого семья Ржавского подозревает в совершении преступления. Однако, говорит экс-нардеп, эти угрозы не воспринимались серьезно, так как между Дмитрием и этим человеком не было противоречий, которые можно было бы считать существенными.

"Это так же, как наступив кому-то на ногу в транспорте, вы не ожидаете, что этот человек вас убьет. Ситуация была примерно такая. Мы знаем, кто угрожал, но не знаем причины, почему так произошло ... Сын выполнял ремонтные работы и нестыковка составляла 32 тыс. грн. Он считал, что выполнил работ на 560 тыс. грн, а они - что на 528 000. Это не та сумма, из-за чего возникают "бизнес-разборки". Но угрозы поступали ", - рассказывает бывший депутат .

Также Ржавский отметил, что считает действия следователей в этом деле недобросовестными. Семья убитого проводит собственное расследование.

"Первая экспертиза должна быть - исследование гаджетов и электронных устройств. Но полиция до сих пор не проверяла его личные ресурсы и страницы. Следствие идет по непонятному для меня плану", - уверяет экс-нардеп.

Прощание с Дмитрием Ржавским состоится в эту субботу, 7 июля, в Буче, Киевской области.

У 40-летнего бизнесмена осталось шестеро детей.

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