Еще одна фракция парламента поставила ультиматум и отказалась участвовать в голосованиях, если не будут выполнениы ее условия. Вчера это сделал БПП, а сегодня - Оппозиционный блок.

Его требование - принять законопроект №8362 по выплате долгов шахтерам. Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко в пятницу, 6 июля, сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

Бойко заявил, что поскольку парламент уходит на длительные каникулы, то он должен рассмотреть ряд социальных законопроектов.

"В первую очередь, это законопроект №8362 об изменениях в Госбюджет, которые позволят выделить деньги на погашение задолженности по зарплате работникам угольной промышленности. Сегодня более 500 млн грн. должны людям", - сказал нардеп.

Также, по его словам, фракция требует проголосовать за законопроект, которы позволит переселенцам голосовать на выборах.

"Мы не будем голосовать ни за какие вопросы, пока не будут приняты эти законопроекты. И в среду (4 июля) мы уже это продемонстрировали – заблокировали голосование и практически ни один закон в зале не прошел", - заявил Бойко.

"Страна" уже рассказывала, почему в Раде создается "коалиция БПП" - Без Петра Порошенко".

Также вчера под Радой сотни шахтеров требовали пересмотра финансирования угольной отрасли.