В центре Москвы у кафе неизвестные обокрали спящего на скамейке артиста Сергея Пенкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на московское управление МВД.

Певец обратился в полицию вечером в четверг, 5 июля. Он рассказал, что 1 июля в 02:00 употреблял спиртные напитки в кафе на Кузнецком мосту с незнакомыми ему людьми, после чего вышел на улицу и уснул на лавке.

"Проснувшись, он обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и мобильного телефона iPhone X", - уточнили в ведомстве.

В московском УМВД добавили, что на данный момент полицейские опросили заявителя и подготовили материал проверки для направления в ОМВД по Мещанскому району Москвы.

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