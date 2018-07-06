Генпрокуратура отменила свое предыдущее постановление о временном запрете на строительство Музея Революции Достоинства (Евромайдана) на ул.Институтской в Киеве. В ведомстве его назвали "незаконным"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Постановлением заместителя Генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 года отменено постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27.06.2018 о запрещении совершения действий как незаконное", - отметили в ГПУ.

Как отметили в прокуратуре, отмененное постановление запрещало государственным и коммунальным предприятиям, общественным организациям совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на улице Институтской (аллее Героев Небесной Сотни) в Киеве на участке от Майдана Незалежности до перекрестка с улицей Банковой, а также воздержаться от дачи разрешений на такие работы субъектам хозяйствования разных форм собственности, а именно изменение рельефа местности и строительство либо снос любых зданий, малых архитектурных форм, других постоянных либо временных конструкций; высадка деревьев, кустов и других зеленых насаждений; сруб и уничтожение деревьев, кустов и других зеленых насаждений; установка и демонтаж столбов, электрических опор и других сооружений; установка и демонтаж рекламных конструкций (ситилайтов).

Подчеркивается, что постановление Стрижевской, которым незаконное постановление прокурора отменено, обжалованию не подлежит.

В то же время Генпрокуратура сообщает, что отмена незаконного постановления не препятствует проведению следственного эксперимента по уголовному производству, досудебное расследование по которому продолжается еще с 2013 года, но в рамках и способом, определенным законом.

Напомним, ранее руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк сообщил, что предписание прокурора о запрещении строительства будет действовать 2-3 месяца, до завершения следственных экспериментов.

Перед этим директор будущего музея Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

"Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений", - сказал Пошивайло.

Напомним, 20 февраля выбрали лучший проект музея Революции Достоинства. Игорь Пошивайло говорил, что строительство музея предусматривает несколько очередей - мемориальную, которую можно воплотить за два года, и строительство самого музея, что требует больше времени.

28 июня по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "'Штурм холма" от архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы: проф. Ян Кляйхус (prof. Jan Kleihues), Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Компания известна проектами во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке реализуют сооружение Национального музея в Осло.

Как сообщала "Страна", в Одессе полицейского отстранили от службы за негативный комментарий в соцсети по Евромайдану.

Отметим, что победителем конкурса на пост замглавы Госрезерва стал похищенный активист автомайдана.