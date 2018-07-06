В Японии казнили семерых руководителей скандально известной секты "Аум Синрике" - основателя Тидзуо Мацумомто, известного под именем Секо Асахара, и шестерых его соратников. Информацию о казни официально подтвердили японские власти 6 июля.

Кто такие "Аум Синрике"

Секта, название которой переводится как "учение истины Вселенной", была основана в 1987 году. С 2000 года имела название "Алеф". Известно, что часть членов секты продолжают свою деятельность в организации "Хикари-но Ва". Организации находятся под пристальным вниманием полиции

Основатель "Аум Синрике" Тидзуо Мацумото происходил из бедной многодетной семьи. С детства он страдал глаукомой, в результате чего ослеп на один глаз полностью и на второй – частично. После школы Мацумото начал изучать традиционную китайскую медицину, акупунктуру и фармакологию. С 1977 года он занимался йогой и пытался разработать собственное учение.

В 1986 году появилась его религиозная организация "Аум Синсэн-но-кай", которая в июле 1987 года превратилась в "Аум Синрике" и создала свои подразделения по всей Японии. Секта привлекала в свои ряды большое количество студентов из элитных вузов.

В конце 80-х "Аум Синрике" неоднократно обвиняли в обмане своих членов и насильном удерживании людей, принуждении к пожертвованиям. Также их подозревали в ряде похищений и убийств. Кроме того, "Аум Синрике" открыто выражала недовольство государственным устройствам Японии.

В 1995 году, после теракта в метро Токио, секта была запрещена в Японии, а также в России, где у нее было несколько тысяч последователей.

Верования "Аум Синрике"

Вероучение секты состояло из отрывков разных течений буддизма вперемешку с заимствованиями из даосизма, христианства, мыслей из сочинений Нострадамуса, тантризма и йоги, а также рассуждений самого Секо Асахары. Также Асахара называл себя реинкарнацией Христа, Будды и Шивы.

Формально сектанты придерживались принципа ненасилия. При этом представители секты активно готовились к концу света, так как считалось, что весь мир погибнет в атомной войне, которая якобы должна была начаться между Японией и США. Асахара заявлял, что перед грядущей "финальной войной Добра и Зла" должны быть уничтожены все грешники. Также известно, что лидер секты составил список из 20 членов мирового правительства.

В секте царило полное послушание гуру. Существовало многоступенчатое служение с многими уровнями посвящения. Члены секты должны были либо вносить определенные пожертвования, либо работать на секту. Выход из организации строго преследовался - вплоть до физической расправы.

Теракты

Скандальную известность секта получила после серии химических атак в японских городах.

В 1994 году адепты распылили нервно-паралитический газ зарин в городе Мацумото. Тогда погибли семь человек. А самый громкий теракт произошел 20 марта 1995 года. Сектанты распылили зарин в токийском метро. Каждый из злоумышленников имел при себе пакеты с отравляющим веществом, которые они протыкали с помощью специально заточенных зонтиков, после чего оставляли в вагонах.

Скоординированные атаки совершили пять пар исполнителей: один человек непосредственно оставлял проколотые пакеты с зарином в вагонах метро, второй ждал его в автомобиле в условленном месте и увозил с места преступления.

Число пострадавших исчислялось шестью тысячами человек, погибло более 10 (по разным данным – от 12 до 27). У многих пострадавших произошел частичный паралич, нарушение функций речи, опорно-двигательного аппарата, некоторые потеряли зрение.

Мацумото нашли спустя два месяца после токийского теракта в бункере "Аум Синрике". Кроме того, в зданиях секты были найдены компоненты химического и биологического оружия, а также военный вертолет Ми-17.

Глава секты после ареста наотрез отказывался общаться со следствием и давать показания, поэтому истинные мотивы теракта оставались неясными. По версии прокуроров, массовая атака была вызвана тем, что полиция уже собиралась ликвидировать секту и захватить принадлежащие ей здания из-за предыдущих расправ над противниками "Аун Синрике". Теракт же отвлек внимание правоохранителей, хотя и ненадолго.

Всего полиция арестовала около 30 руководителей организации, 13 из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесли смертные приговоры. Однако приговоры до сих пор не приводились в исполнение, потому что до 2012 года трое руководителей секты были в бегах. При их поимке требовались показания их соратников.

В 2012 году в разное время и в разных местах все трое были задержаны. Так, один из организаторов теракта Макото Хирата был арестован 1 января 2012 года. Наоко Кикути, тоже организатор, была арестована 3 июня 2012 года. Последний организатор газовой атаки 57-летний Кацуя Такахаси был задержан 15 июня в интернет-кафе.