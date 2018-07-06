Погибшими в результате трагедии на Ровенском полигоне оказались капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич (1978 года рождения), солдат Пишкар Юрий Юрьевич (1975 г.р.) и солдат Власов Дмитрий Олегович (1996 г.р.).

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного воинского комиссариата.

"Сегодня лучшие из лучших отдают жизни ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Мы верим, что эти жертвы не случайны, что совместными усилиями удастся завоевать независимость, а наше государство дождется светлого будущего.

К сожалению 06.07.2018 около 5:45 во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ровенской области из жизни ушло трое патриотов и защитников родной земли:

капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.

Солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.

Солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.

Мы глубоко сочувствуем родителям и семьям погибшим и никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Скорбим и поддерживаем родных в трудный час скорби. Пусть опека Всевышнего и наши молитвы облегчат семейное горе и помогут перенести эту тяжелую боль утраты близкого человека. Светлая память о мужественных защитниках Украины навсегда останется в наших сердцах.

Вечная память героям!".

"Страна" присоединяется к соболезнованиям родным и близким погибших.

Фото: facebook.com/zkovk

Как сообщала "Страна", в июле 2016 командир расчета погиб, испытывая новый миномет "Молот" на полигоне "Широкий лан". Еще 10 военнослужащих тогда получили ранения.

Напомним, что известно о трагедии на ровенском военном полигоне и скандальном миномете "Молот".