Народный депутат от БПП Олег Барна (БПП) пожаловался, что вчера в Верховной Раде за него проголосовали, используя его карточку. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Народный депутат потребовал провести расследование и выяснить, кто выкрал его карточку и проголосовал вместо него.

"Вчера на вечернем заседании на меня снизошло сияние, и я узнал, что владею определенными сверхъестественными способностями телепортации, благодаря отдельным депутатам в зале, которые уже переиграли сами себя. Они сумели обгадить европейские ценности парламентаризма повальным своим кнопкодавством, знаете, и даже моей карточкой", - заявил он.

Однако журналисты видели Олега Барну в Верховной Раде 5 июля. Напомним, в этот день парламент провел показательное голосование против пропрезидентской партии.

В этом смысле участие Барны в "сигнальном" голосовании, которое по сути стало "мятежом" против Порошенко, выглядит интересно.



Напомним, вчера Верховная Рада впервые в истории нынешнего созыва провела голосование без стержневой провластной фракции - Блока Петра Порошенко, собрав при сигнальном голосовании 240 голосов при необходимых 226. Таким образом, депутаты показали, что готовы принимать законы и без фракции президента.

Ранее мы рассказывали об отказе Блока Порошенко участвовать в работе парламента, пока он не назначит нужных президенту членой Центризбиркома. Рада не пошла на поводу у этих требований.

"Страна" уже рассказывала, зачем на Банковой решили поменять состав ЦИК и как в Раде появилась "коалиция без Порошенко".