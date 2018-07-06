На военном полигоне в Ровенской области во время учений разорвался миномет. Погибли четыре человека, еще несколько ранены.

Оказалось, что причиной ЧП стал украинский миномет "Молот", который был создан уже после начала АТО.

Факт, что с минометом явно какие-то проблемы, подтверждается запретом на его использование после трагедии на Ровенщине. Об этом объявил сам Петр Порошенко.

"Страна" разбиралась, что произошло и как это связано с "Молотом".

Что произошло

6 июля 2018 около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

В результате ЧП двое бойцов погибли на месте, еще двое по дороге в больницу. Двое из погибших - жители Ужгорода, один – Перечина. Еще четыре человека получили ранения. Изначально сообщалось о трех погибших.

На месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Ровенского гарнизона. Открыто уголовное производство.

Одной из вероятных причин трагедии названо нарушение мер безопасности во время проведения учений, но рассматриваются и другие версии.

Позже стали известны имена погибших:

Капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р;

Солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р;

Солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер – номер обслуги первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.

Что известно о миномете "Молот"

Фото: wikipedia.org

Причиной ЧП стал миномет "Молот" украинского производства. Президент Петр Порошенко запретил применение этих минометов до окончания расследования происшествия.

Министерство обороны решило разработать украинский 120-мм миномет в мае 2015 года. За основу был взят советский миномет 2Б11. Спустя всего пару месяцев, в августе того же года, был изготовлен первый опытный экземпляр оружия.

Сообщалось, что "Молот" на 45 кг легче советского прототипа, при этом ствол способен выдержать в полтора раза больше выстрелов. При этом результаты испытаний, проведенные в октябре 2015 года показали, что миномет немного тяжелее "предка".

Впервые "Молот" презентовали в рамках XII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2015".

Первая партия гранатометов для украинской армии была отгружена 3 марта 2016 года. Сообщалось, что оружие украинского производства заменит советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии уже более 50 лет.

По состоянию на лето 2016 года стоимость одного миномета составляла 483 000 гривен.

Разрывы и взлеты. Инциденты с "Молотом"

В середине июля 2016 года в СМИ появились сообщения о неудовлетворительном качестве использованных материалов. В том же месяце появились жалобы от артиллеристов, что механизм двойного заряжания выполнен из закаленной стали, что может привести к разрыву во время выстрела и ранениям личного состава.

25 июля 2016 года на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области во время стрельб "Молот" разорвался. В результате взрыва погиб военнослужащий 34 ОМПБ 57-й бригады, еще 10 получили ранения. Позже один из раненых умер в больнице в Одессе. По выводам экспертизы, взрыв произошел не из-за неисправной конструкции миномета. В миномете была одна мина, которая оказалась неисправной.

В ночь с 1 на 2 ноября 2016 из-за разрыва мины в канале "Молота" погибли два бойца "Айдара". Главный инженер завода "Маяк" позже заявил, что это произошло из-за двойного заряжания.

30 марта 2017 от взрыва миномета во Авдеевка погибли трое бойцов.

В 2017 году было опубликовано видео, как "Молот" чуть не улетел при выстреле. Причиной, по некоторым данным, стало грубое нарушение эксплуатации миномета, у которого не была закреплена опорная плита.