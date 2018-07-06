В Кремле опровергли якобы имеющиеся договоренности Москвы и Вашингтона об отводе иранских воинских формирований от границы с Израилем - вглубь Сирии.

По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные сообщения СМИ не соответствуют действительности, передает РБК.

"Источники подводят. Сообщения в том плане, что "без меня меня женили", когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения - вряд ли это реалистично. Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности", - цитирует Пескова российское издание.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что Кремль намерен обеспечить президенту США Трампу триумф на переговорах с российским лидером Путиным в Хельсинки, которые состоятся 16 июля.

По данным источников издания, кремлевские официальные лица ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, целью которых является заключение хотя бы одной сделки, которую Трамп сможет представить своим избирателям в качестве триумфа.

В частности, Путин, в принципе, согласен с требованиями США и Израиля о том, чтобы поддерживаемые Ираном силы на юге Сирии были отведены от израильской границы и заменены войсками, лояльными сирийскому лидеру Башару Асаду.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии - Хельсинки. Финская ​Helsingin Sanomat писала, что переговоры состоятся в президентском дворце. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на встрече двух лидеров будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине.

Как сообщала "Страна", ВВС Британии атаковали армию Асада в Сирии.

В результате погиб один офицер, семеро военнослужащих были ранены. Это была первая атака британских сил по позициям сирийской армии с апреля.

Отметим, что США намерены ввести эмбарго на покупку иранской нефти всеми зарубежными потребителями.