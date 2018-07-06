Люди, которые остались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, являются гражданами Украины и имеют право на получение пенсии.

Такое заявление во время общественных слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики сделала представитель президент в Раде Ирина Луценко, сообщает ТСН.

Отметим, что подобное предложение прозвучало от провластных депутатов впервые за четыре года конфликта на Донбассе.

При обсуждении с парламентариями, представителями общественных организаций, центральных и местных органов исполнительной власти законопроекта №6692 о праве получения пенсий лицами, которые были вынуждены покинуть место жительства, Ирина Луценко заявила, что действующий механизм выплат должен быть пересмотрен.

"В Украине 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, из которых на подконтрольной Украины территории пенсию получают 570 тысч. По состоянию на 2014 год на Донбассе проживало около 1,2 млн пенсионеров. Соответственно, больше половины пенсионеров, которые не могут по тем или иным причинам выехать сюда и зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо, не получают пенсии ", - пояснила депутат.

Она напомнила, что признав отдельные районы Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями, Украина апеллирует к Гаагской конвенции 1907 года, согласно которой обеспечивать порядок и расходы должна оккупационная власть.

"Но мы должны помнить, что это наши граждане. Мы несем за них ответственность. Мы планируем мирным, политико-дипломатическим способом вернуть эти территории и, соответственно, должны думать о том, как в настоящее время дать возможность нашим пенсионерам выжить" , - отметила Ирина Луценко.

Народный депутат напомнила о решении Европейского суда, как в деле "Грубич против Сербии", где пенсия считается имуществом граждан, а невыплата пенсии - нарушением права гражданина владеть имуществом.

"Поэтому мы должны сконцентрироваться на трех пунктах. Первое: пенсии на подконтрольной Украины территории должны выплачиваться независимо от того, имеет ли человек статус внутренне перемещенного лица. Достаточно пенсионного удостоверения. Второе: пенсионеры, которые живут на оккупированных территориях, но могут выезжать на подконтрольные Украине территории, должны использовать пенсионную карту "Ощадбанка" и время от времени проходить идентификацию", - предложила Ирина Луценко.

Третьим пунктом она определила проблему пенсионеров, которые не могут выехать из оккупированных территорий. Для таких граждан украинская исполнительная власть должна резервировать пенсии, но одновременно нужен механизм передачи средств с помощью Красного креста и других международных организаций тем, для кого пенсии - единственный источник дохода.

"Мы находимся в состоянии войны, и средств постоянно не хватает. Но давайте дадим сигнал нашим гражданам на той территории: мы признаем проблему, начинаем разработку механизма, начинаем резервацию средств", - подчеркнула Ирина Луценко.

Интересно, что к этим шагам Украину последовательно призывали все международные организации еще с начала конфликта. "Страна" рассказывала об этом в материале "Платите жителям Донбасса". Как Запад призывал Киев не "драконить" людей с неподконтрольных территорий.

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий с 2014 года. Чтобы получить свои деньги, старикам приходилось выезжать из "ЛДНР" и доказывать органам соцпомощи, что они переселенцы и проживают на подконтрольной части Украины. Большинство жителей оккупированных территорий не могли себе этого позволить и остались без законных выплат.