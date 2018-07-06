В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отправлено 110 исков украинцев, считающих, что были нарушены их права во время увольнения по люстрации.

95 из этих исков приняты Страсбургом к рассмотрению, рассказал "Стране" бывший заместитель прокурора Черниговской области Олег Подгайный, который и сам был люстрирован осенью 2014 года.

Коммуницировано уже 8 таких производств. В рамках коммуникации дел с Европейским судом по правам человека Украина выступила против удовлетворения требований жалобщиков.

По словам Подгайного, правительственный уполномоченный Иван Лищина в своих замечаниях, направленных в Страсбург отмечает, что официальный Киев настаивает на отсутствии нарушений прав заявителей, гарантированных Конвенцией ЕСПЧ.



По трём из восьми дел уже были закончены письменные дебаты.

"Переводя на наш процесс, судьи с февраля 2018-го - в совещательной комнате", - сообщил "Стране" Подгайный.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отменил люстрацию сотрудницы таможни и обязал выплатить ей почти 400 тысяч.

Также мы сообщали, что юрист рассказал, почему Украина больше не на первом месте по жалобам в ЕСПЧ.