В ночь с четверга, 5 июля на пятницу в центре Киева произошла словесная перепалка между двумя группами молодежи. Поводом для конфликта оказался российский флаг, который был на спине одной из девушек.

Он был переплетен с флагом Украины, который был на парне рядом.

Благодаря вмешательству прохожих драки удалось избежать. Парень, который был с девушкой с триколором, получил несколько ударов в лицо от подошедших со стороны критиков российского флага.

Оператор видео, судя по всему, и выступил "зачинщиком" конфликта, высказывая свое неудовольствие только лишь фактом присутствия российского флага в Киеве.

Отметим, что флаг России не является официально запрещенной символикой в Украине.

Видео: facebook.com/Андрій Мальков

Как сообщала "Страна", львовский футбольный клуб "Карпаты" расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готра.

Накануне были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на Чемпионате мира по футболу.

Отметим, что японские футболисты после вылета с ЧМ-2018 оставили записку "Спасибо" и убрали после себя мусор.

Япония до сих пор, официально, не подписала мирный договор с Россией по окончанию Второй мировой войны.