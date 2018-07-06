Нардепы Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись непарламентскими выражениями в адрес друг друга во время дискуссии в сессионном зале парламента. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ресурса, во время инцидента сессионный зал был почти пустой - присутствовало несколько десятков депутатов. В ходе словесной перепалки, Ляшко обозвал оппонента "п@дарасом" и в ответ получил - "Ахметовский клоун!"

Напомним, не так давно нардеп Олег Ляшко похвастался в соцсети своей демократичностью, выложив видео, на котором он выбирает на рынке в Миргороде трусы за 40 грн. При этом глава Радикальной партии был одет в брендовое поло за 6250 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий, Ляшко, Порошенко. Кто проголосовал за внесудебное блокирование сайтов. Полный список нардепов.

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