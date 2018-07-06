Утром, 6 июля, полиция задержала убийц полицейского Дмитрия Глушака. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанные ранее были неоднократно судимы. Основная версия случившегося - разбой.

Напомним, убийство произошло вчера в Шевченковском районе столицы на улице Щусева, 18/14. У мужчины, который находился в автомобиле Hyundai, два ранения в область груди.

В полиции уточнили, что тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила правоохранителям. На месте обнаружили две пули и две стреляные гильзы.

Как сообщала "Страна", убитым оказался заместитель начальника Департамента оперативно-технических мероприятия полиции полковник Дмитрий Глушак. Застрелили его недалеко от здания, где он работал.