Главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву купили бронированный автомобиль Cadillac Escalade, чтобы лучше заботиться о его безопасности. Ранее чиновник использовал относительно бюджетную Toyota Highlander.

В "Нафтогазе" говорят, что за три года управления компанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

"Страна" решила проверить, какими еще элементами "роскошной жизни" пользуется глава "Нафтогаза" - компании, которая стала главным выгодополучателем от многократного роста коммунальных тарифов.

Премия за суд с "Газпромом"

В конце мая этого года правление госкомпании приняло решение выплатить премии сотрудникам, которые прямо или косвенно были причастны к победе "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Утвержденный размер бонусов составил 1% от суммы выигрыша, это общепринятая практика (в данном случае – 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению выплатят 45,6 млн долларов.

Этот факт вызвал немалое удивление не только в самой Украине. Во-первых, деньги от "Газпрома" по иску в Украину не поступили и неизвестно, когда поступят. Да и в стране, которая является одной из самых бедных в Европе, еще не бывало таких поощрений, причем в государственной компании.

В списке - 41 человек, имена которых в "Нафтогазе" назвать отказались. Однако СМИ сообщали, что по данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долларов). Все, полученные на счет в Ощадбанке гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причиной помощь семье.

Гигантская зарплата

Осенью 2017 года появилась новость, что обнародован акт ревизии Государственной аудиторской службы деятельности "Нафтогаза" в период с апреля 2015 года по март 2017 года.

Согласно этому документу, за 2016 год председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев получил вознаграждение 19 млн гривен (около 1,6 млн в месяц или же около 60 тысяч долларов).

Что до его коллег по "Нафтогазу", их доходы за 2016 год были такими: Сергей Коновец - 11,1 млн гривен (около 900 тысяч в месяц), Сергей Перелома - 10,5 млн гривен (875 тысяч гривен в месяц) и Юрий Колбушкин - 10,2 млн гривен (850 тысяч ежемесячно).

Дом за миллион долларов

В ноябре 2015 года журналисты выяснили, что Коболев не указал в своей декларации дом, в котором проживал. По их утверждениям, глава "Нафтогаза" поселился в закрытом загородном коттеджном поселке на берегу Киевского моря.

Площадь дома около 300 кв. м, участок 16 соток. Средняя цена домовладения в поселке составляет порядка 23 миллионов гривен, то есть порядка миллиона долларов.

В декларации за 2015 год, которая доступна в интернете в настоящее время, указано, что Коболев арендовал некий дом в Вышгородском районе Киевской области площадью 287,6 кв.м., но стоимость аренды не обозначена.

Доходы и имущество

Примечательно, что в этом году Коболев не обнародовал свою декларацию о доходах за 2017 год. Журналистам пояснили, что действующее законодательство не требует от членов правления НАК "Нафтогаз Украины" обязательного декларирования своих доходов и имущества. Нет и деклараций остального топ-менеджмента компании.

В предыдущие годы Коболев заполнял декларации в исполнение норм Закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции". Декларации за 2014, 2015 и 2016 год публиковались Управлением по связям с общественностью НАК "Нафтогаз" на официальном сайте компании.

В 2016 году Коболев, согласно декларации, получил 19,3 миллиона гривен доходов в форме заработной платы и других выплат по трудовому договору, с которых он заплатил 3,5 миллиона гривень налога на доходы физических лиц.

Также он на тот момент являлся собственником гаражного помещения, трех автомобилей марок Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550 и Bombardier Sea-Doo RXP-225, и водного скутера Bombardier Sea-Doo RXP-225.

В апреле 2018 года Коболев оформил развод с женой Зоряной, с которой в последние два года не жил вместе. Пара состояла в браке с 2003 года, у них три дочери. Бракоразводный процесс был начат в 2017 году.

4 декабря 2017 года Зоряна Коболева оформила договор о разделе имущества. В ее собственность отошел жилой дом и 12 соток земли в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. Также в январе 2018 года у нее появился автомобиль Porsche Cayenne 2007 года выпуска, который ранее принадлежал Андрею Коболеву.