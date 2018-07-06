Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим использовать на учениях скандальные минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне. Тогда из-за взрыва мины в стволе оружия погибли четверо военных.

Об этом он сказал во время участия в торжествах по случаю 70-летия государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве, передает 112-Украина.

Петр Порошенко почтил память погибших минутой молчания.

"К сожалению, сегодня в 6 утра пришла очень печальная весть, - на Ривненском полигоне во время учений трое украинских военных погибли. Это очень большой болью отдается в сердце каждого из нас, и меня, как президента, как Главнокомандующего, и каждого украинца. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания и пожелать выздоровления тем, кто ранен. Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь каждого украинского воина", - сказал Порошенко.

"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять", - сказал он.

Кроме того, он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться с причинами трагедии.

'Господину министру обороны, генералу армии Полтораку, начальнику Генштаба Украины, генералу армии Муженко я поручаю срочно разобраться с причинами указанной трагедии и на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали их', - подчеркнул Порошенко.

В пятницу, в 6 утра на Ривненском полигоне во время учений разорвался миномет. По предварительной информации три человека погибли, еще девять - получили ранения.

Что известно о миномете

Из открытых источников известно, что задача разработать украинский 120-мм миномет была поставлена Министерством обороны в мае 2015 года. За два месяца была разработана документация, за основу был взят советский миномет 2Б11.

Первый опытный экземпляр "Молота" был изготовлен уже 25 августа 2015 года.

В октябре 2015 сообщалось, что "Молот" на 45 кг легче советского предшественника, а ствол способен выдержать в полтора раза больше выстрелов. Однако результаты государственных испытаний октябре 2015 показали, что миномет немного тяжелее 2Б11 - опытный экземпляр имел фактический вес 217 кг.

Впервые "Молот" презентовали в рамках XII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность - 2015".

3 марта 2016 ПАО "Завод Маяк" отгрузил первую партию минометов 120-го калибра М120-15 "Молот" украинским военным. Сообщалось, что оружие украинского производства заменит советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии уже более 50 лет.

По состоянию на лето 2016 стоимость одного миномета составляла 483 000 гривен.\

В 2017 году было опубликовано видео, как "Молот" чуть не улетел при выстреле.

Как сообщала "Страна", основной версией трагедии на Ровенском общевойсковом полигоне названо нарушение мер безопасности во время проведения учений. Рассматриваются и другие версии.

Отметим, что в июле 2016 командир расчета погиб, испытывая новый миномет "Молот" на полигоне "Широкий лан". Еще 10 военнослужащих тогда получили ранения.

Напомним, что в марте 2016 Украинскую армию вооружили "Молотами".