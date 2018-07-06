Украинский боксер Виталий Кличко, более известный в последние годы как мэр Киева, в октябре нынешнего года проведет бой со своим главным обидчиком британцем Ленноксом Льюисом. Поединок двух экс-чемпионов мира состоится в Киеве во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает "Братство Кличко".

Бой будет носить выставочный характер и состоится в рамках благотворительного аукциона. Подробности мероприятия пока не разглашаются.

Отметим, что 56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Напомним, бой между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоялся 21 июня 2003 года и завершился поражением украинца техническим нокаутом. Поединок остановили по решению врача из-за сильного рассечения у Виталия. При этом Кличко-старший лидировал по очкам на карточках всех трех судей.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось фото, как старший Кличко оставил отпечаток кулака в Зале славы бокса.

Также мы сообщали, что Арнольд Шварцнеггер проведал украинского боксера Василия Ломаченко в больнице.