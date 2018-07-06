В СБУ выступили за принятие Верховной Радой Украины скандального "диктаторского" законопроекта 6688, который вводит фактически полный контроль над действиями жителей Украины в интернете.

Представители спецслужбы отметили, что принятие данного законопроекта даст правовое обеспечение деятельности СБУ для эффективного выполнения задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины.

Официальный комментарий ведомства опубликован на странице в Facebook:

"СБ Украины считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса (сервиса) на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве.

Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятым в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Применение РФ в ходе гибридной войны новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство на одну из ключевых арен противоборства с агрессором.

Начиная с 2014 года, состоялись многочисленные кибератаки с использованием вредоносного программного обеспечения на объекты информационной критической инфраструктуры и государственных учреждений. Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызывали временное прекращение энергоснабжения, что создало реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат и предоставления банковских и административных услуг.

Только в течение пяти месяцев 2018 СБ Украины выявлено и задокументировано использования российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране и манипулирования общественным сознанием граждан. По материалам СБУ эти ресурсы внесены в санкционного списка согласно последнему решению СНБО Украины.

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ (24/7), который способен обнаруживать киберугрозы и кибератаки, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины.

Подчеркнем, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно по киберзащите объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерного вируса на территории государства.

Предусмотренное проектом Закона, нормированное ведение открытого в общем доступе Единого реестра исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций, наличие прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисам) обеспечит демократический гражданский контроль за действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины.

Кроме того, в соответствии с принятым Законом Украины "О национальной безопасности Украины" также будет осуществляться парламентский контроль за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

СБУ заявляет, что принятие законопроекта даст правовое обеспечение деятельности Службы для эффективного выполнения определенных законом основных задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

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